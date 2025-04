Transmissão de Vasco x Lanús: assistir ao vivo ao jogo hoje, 22

Pela Sul-Americana, Vasco e Lanús jogam hoje, 22, em partida com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo

Vasco e Lanús duelam hoje, terça-feira, 22 de abril (22/04), às 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A transmissão da partida você pode acompanhar online grátis logo abaixo, pela narração do Youtube da Vasco TV.

O jogo com imagens terá transmissão paga no SBT (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming).