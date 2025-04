Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fortaleza (CE), 06/04/2024 - Ceara SC X EC Bahia - durante partida entre Ceara (CE) X Bahia (BA), jogo valido pela 5a rodada da Copa do Nordeste 2024, na noite desta 4a feira (06), na Arena Castelão em Fortaleza CE. / Crédito: LC Moreira/ AE

Bahia e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira, 21 de abril (21/04), em jogo válido pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 20 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia x Ceará: como chegam os times Comandado por Rogério Ceni, o Tricolor da Boa Terra chega ao confronto pressionado pelos três pontos. Isso porque o time ainda não venceu na atual edição da Série A e está no Z-4 da tabela de classificação, cenário que faz a torcida cobrar por resultados positivos o quanto antes. Para o jogo, o treinador não poderá contar comGabriel Xavier, Kanu e Michel Araujo, enquanto Ronaldo e Santiago Arias são incógnitas. Em contrapartida, Ceni terá os retornos de Rodrigo Nestor e Iago, que devem ficar à disposição no banco de reservas.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Já pelo lado do Ceará, a expectativa é de pontuar fora de casa. Até o momento, o time alvinegro disputou duas partidas como visitante no Campeonato Brasileiro: na estreia, empatou com o Red Bull Bragantino, enquanto na terceira rodada perdeu para o Juventude em Caxias do Sul.