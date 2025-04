São Paulo x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Santos se enfrentam hoje, domingo, 20 de abril (20/04), em jogo válido pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Morumbis, em São Paulo (SP), às 16 horas. (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



São Paulo x Santos: como chegam os times

O São Paulo não começou bem no Campeonato Brasileiro e tem quatro empates em quatro jogos. Na última quarta-feira, o Tricolor ficou no 2 a 2 com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A equipe ocupa apenas a 16ª posição, com quatro pontos somados.

Por conta da sequência ruim de resultados, o treinador Luis Zubeldía está pressionado no cargo. Um novo tropeço diante do Santos pode colocar um ponto final na passagem do argentino no comando do São Paulo.



Para o duelo, o comandante não poderá contar com Calleri. O atacante teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia. O tempo médio de recuperação de lesões deste tipo (LCA) costumam girar em torno dos nove meses.