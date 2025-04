Fortaleza x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Palmeiras: como chegam os times

No duelo, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda terá a missão de retomar o caminho das vitórias após acumular três partidas seguidas sem vencer no certame. O último confronto, por sinal, culminou em derrota tricolor ante o Vitória.



Por outro lado, o Palmeiras chega para o embate almejando assumir a liderança do Brasileirão. Segundo colocado, a equipe paulista tem os mesmos 10 pontos do Flamengo, primeiro lugar, e conta com um bom resultado em solo cearense para conquistar o objetivo. (Com João Pedro Oliveira)



Fortaleza x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Record: canal de TV aberta

CazéTV: canal do Youtube

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Palmeiras

Domingo, 20 de abril (20/04), às 18h30min (horário de Brasília).