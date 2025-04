Fluminense x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense e Vitória se enfrentam hoje, domingo, 20 de abril (20/04), em jogo válido pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min. (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Fluminense x Vitória: como chegam os times

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, não esconde que o atual momento transmite confiança para o duelo deste domingo.

- Os bons resultados são importantes e esperamos manter isso neste jogo. Sabemos que é um conjunto de fatores e que é importante os jogadores receberem a confiança por parte da comissão técnica. As coisas estão acontecendo - disse Renato.

Na visão do treinador do Fluminense, a sequência de jogos com a mesma base é a fórmula do sucesso e por isso vai repetir a formação que derrotou o Corinthians. Mas deve rodar o time no segundo tempo.