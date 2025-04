Atlético-MG x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A entre Atlético-MG e Botafogo é neste domingo, 20, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 20 de abril (20/04), em jogo válido pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas. (horário de Brasília).

Renato Paiva, técnico do Botafogo, espera um duelo equilibrado.

Com cinco pontos, o Glorioso precisará reagir para não se aproximar justamente ao Galo, que perdeu de 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. O time mineiro ainda não ganhou na competição e, com dois pontos, está afundado na zona de rebaixamento.

Campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo ainda não emplacou na temporada e recebeu vaias após o empate por 2 a 2 com o São Paulo, na última quarta-feira.

"O Botafogo está com um nível bom de jogos, mas com dificuldades de materializar isso em gols. Pelo que tenho visto o mesmo acontece com o Atlético Mineiro e por isso precisamos estar atentos. É um duelo que tem tudo para ser equilibrado", disse.

Pelo lado do Atlético, o técnico Cuca deu o tom do confronto.

"Não estamos no começo que a gente esperava, mas temos possibilidades de nos recuperarmos. Entretanto, precisamos vencer o Botafogo para não entrarmos na crise, onde é sempre mais complicado trabalhar ", comentou. (Com Gazeta Esportiva)