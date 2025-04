Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 19 de abril (19/04), em jogo válido pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min. (horário de Brasília).

Vasco x Flamengo: como chegam os times

O Rubro-Negro é o líder da competição com 10 pontos e, junto com o vice Palmeiras, são as únicas equipes invictas após quatro rodadas. Depois da goleada sobre o Juventude na última quarta-feira, por 6 a 0, a equipe de Filipe Luís chega confiante para o clássico, mas terá as atenções divididas com o duelo contra a LDU-EQU, pela Libertadores, na próxima terça-feira, em Quito.

Preocupado com o desgaste de seus atletas, o treinador pode poupar alguns nomes no "Clássico dos Milhões". Os laterais Viña e Alex Sandro, entregues ao departamento médico, são as únicas ausências confirmadas.

No Vasco, o técnico Fábio Carille segue pressionado após a derrota para o Ceará, na última terça-feira. Com o revés em Fortaleza, o Cruzmaltino deixou o G4 e caiu para a sétima posição na tabela, com seis pontos. Neste sábado, o Gigante da Colina buscará a recuperação e o fim de um jejum de dez partidas sem vencer o rival. Desde maio de 2023, são oito vitórias rubro-negras e dois empates.