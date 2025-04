Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 19 de abril (19/04), em jogo válido pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas. (horário de Brasília).

Grêmio x Internacional: como chegam os times

Ainda em momento irregular, com a alternância entre resultados positivos e negativos, o Imortal vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, para Flamengo e Mirassol, respectivamente. Mesmo nas vitórias, a equipe não apresentava performance convincente. O desempenho aquém das expectativas, sem indícios de evolução, marcou o fim do trabalho de Gustavo Quinteros.

Após a diretoria do Tricolor Gaúcho decidir pela demissão do treinador argentino, a equipe será comandada interinamente por James Freitas. O profissional contará com o retorno do atacante Cristian Olivera. Isso porque o uruguaio voltou a participar normalmente das atividades após se recuperar da extração de um dente. Assim, há uma disputa em aberta pela vaga de titular nas pontas entre o camisa 99, Amuzu e Pavón. Um incentivo a mais para o Imortal será manter o bom retrospecto sobre o rival na Arena. O resultado negativo no jogo de ida da final do Gaúchão foi apenas o terceiro na história. Nos demais 22 confrontos, foram nove triunfos do Grêmio e 13 empates.

O Colorado perdeu a sua invencibilidade de 17 jogos depois de sofrer a sua primeira derrota na temporada. Na última quarta feira (16), o Inter perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, no Beira-Rio. No entanto, o episódio não teve forte impacto na confiança da equipe. Roger Machado provavelmente contará com as voltas de Juninho e Victor Gabriel à lista de relacionados.