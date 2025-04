Corinthians x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Corinthians x Sport: como chegam os times

Os dois times estão longe de ter tido o início dos sonhos na Série A. Mandante do duelo, o Corinthians ocupa a 14ª colocação, com apenas quatro pontos conquistados. Do outro lado, o Sport amarga a lanterna, com um ponto, e ainda não venceu na competição.

O Corinthians, inclusive, chega para o embate sob o comando do técnico do sub-20, Orlando Ribeiro, que assumiu o cargo interinamente após a demissão do treinador Ramón Díaz, na última quinta-feira. O argentino não resistiu aos maus resultados e foi desligado do clube.

Para o confronto, o Corinthians terá três desfalques certos. Matheuzinho e José Martínez cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos, enquanto Talles Magno está com pneumonia e não jogará. Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) e Hugo Souza (lesão muscular na coxa direita) devem seguir fora. Por fim, Igor Coronado, com um trauma no ombro esquerdo, é dúvida.