Vitória x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vitória e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 16 de abril (16/04), em jogo válido pela 4ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 21h30min. (horário de Brasília).

Vitória x Fortaleza: como chegam os times

Será a segunda vez que as equipes se encaram nesta temporada. A primeira aconteceu em fevereiro, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Naquela ocasião, em partida disputada na Arena Castelão, o Fortaleza até saiu na frente no placar, com gol de Lucero, mas viu o Vitória virar no segundo tempo, com gols de Gustavo Mosquito e Gabriel Baralhas.



Diante da má fase ofensiva do Fortaleza, os destaques ficam por conta de jogadores do sistema defensivo, com ênfase no goleiro João Ricardo e nos zagueiros David Luiz e Gustavo Mancha, que foram destaques no empate com o Internacional, na Arena Castelão, na rodada passada da Série A.

Já no Vitória, o zagueiro Lucas Halter e o atacante Gustavo Mosquito chegam com a moral elevada após atuações de destaque contra o Atlético-MG, na última rodada do Brasileirão, fora de casa. Os dois jogadores foram responsáveis pelos gols que garantiram o empate do Rubro-Negro diante do Galo. (Com Gazeta Esportiva)