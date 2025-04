Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Santos x Atlético-MG: como chegam os times

O Santos segue sem vencer na competição. No último domingo, o Peixe foi derrotado pelo Fluminense, por 1 a 0, com gol nos acréscimos. Samuel Xavier marcou o gol Tricolor, no Maracanã, em duelo da terceira rodada do torneio, que marcou o retorno do meia-atacante Neymar Jr. aos gramados depois de mais de um mês.

Com este resultado, a pressão sobre o técnico Pedro Caixinha ficou insustentável e o português foi demitido. Desta forma, César Sampaio é quem assume interinamente o comando da equipe. No momento, o Peixe tem apenas um ponto e ocupa a 18ª posição, com duas derrotas e um empate.

Para o duelo, o Santos não poderá contar com três atletas: o atacante Soteldo (problema muscular), o meio-campista Zé Rafael (problema crônico na coluna) e o lateral esquerdo Souza (ruptura da sindesmose do tornozelo).