Mirassol x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Mirassol e Grêmio se enfrentam hoje, quarta-feira, 16 de abril (16/04), em jogo válido pela 4ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 19 horas. (horário de Brasília).

Mirassol x Grêmio: como chegam os times

Os donos da casa ainda buscam a primeira vitória na Série A. O Mirassol conseguiu dois empates em três jogos e quer deixar a zona de rebaixamento.

O Grêmio também vai a campo pressionado. A má atuação na derrota para o Flamengo aumentou as críticas ao trabalho do técnico Gustavo Quinteros.

O jogo será apitado por Lucas Paulo Torezin, com os assistentes Bruno Boschilia e Daniella Coutinho Pinto. No comando do VAR, estará Carlos Eduardo Nunes Braga. (Com Gazeta Esportiva)