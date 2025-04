Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta-feira, 16 de abril (16/04), em jogo válido pela 4ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 19h30min. (horário de Brasília).

Internacional x Palmeiras: como chegam os times

De um lado, o Verdão está na vice liderança do Brasileirão, com sete pontos conquistados, empatado com o Flamengo, que lidera com maior saldo de gols. Já o Inter está na sexta posição, com cinco pontos.

A equipe comandada por Abel Ferreira vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri. O time está invicto há seis jogos, com quatro vitórias seguidas. Com mais um triunfo, o Alviverde chegaria a sua melhor marca no ano.

O Internacional, de Roger Machado, ainda não sabe o que é perder na temporada. Ao todo, são onze vitórias e seis empates, além do título do Campeonato Gaúcho. No Brasileirão, vem de um empate sem gols com o Fortaleza, no Castelão.