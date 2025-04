Flamengo x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Juventude se enfrentam hoje, quarta-feira, 16 de abril (16/04), em jogo válido pela 4ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).

Flamengo x Juventude: como chegam os times



A equipe de Filipe Luis assumiu a liderança com o triunfo na Arena do Grêmio, com sete pontos em três rodadas. O Flamengo tem um empate e duas vitórias, mesmo desempenho do Palmeiras, que fica na segunda colocação por conta do número de gols marcados (cinco contra quatro).

O Juventude, por sua vez, está a surpreender neste início de competição e aparece no terceiro lugar, com seis pontos. A equipe de Caxias do Sul vem de vitória de virada sobre o Ceará, no Alfredo Jaconi.

Embora o Juventude tenha se tornado uma pedra no sapato do Flamengo quando joga em casa, no Maracanã o retrospecto é o oposto. O Rubro-Negro não perde no estádio desde 2005 e soma cinco vitórias consecutivas diante do adversário.