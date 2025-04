Corinthians x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Corinthians x Fluminense: como chegam os times

O Timão espera voltar a vencer após a dura derrota no Derby. No último sábado, a equipe de Ramón Díaz perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras, na Arena Barueri, e amargou o primeiro revés no Brasileiro, competição na qual ocupa a nona colocação, com quatro pontos.

Para o duelo, Ramón ainda não deve contar com o goleiro Hugo Souza e com o meia Rodrigo Garro, que se recuperam de lesões na coxa direita e no joelho direito, respectivamente. Igor Coronado, com trauma no ombro, é dúvida, assim como Fabrizio Angileri, que trata contusão muscular na coxa esquerda.

Do outro, o Fluminense chega embalado após o retorno de Renato Gaúcho ao comando técnico da equipe. Com o treinador, o Tricolor venceu seus últimos três jogos, sendo o mais recente contra o Santos, por 1 a 0, no domingo. O time ocupa a quinta posição, com seis pontos.