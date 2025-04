Botafogo x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo e São Paulo se enfrentam hoje, quarta-feira, 16 de abril (16/04), em jogo válido pela 4ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min. (horário de Brasília).

O São Paulo não começou bem no Campeonato Brasileiro e tem três empates em três jogos. No último domingo, o Tricolor ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro, no Morumbis. A equipe ocupa apenas a 15ª posição, com três pontos somados.

O técnico Renato Paiva não terá problemas para escalar o Glorioso para enfrentar o São Paulo. O zagueiro Bastos, que ainda não atuou em 2025, segue se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no ano passado, e Nathan Fernandes, reforço do clube para a temporada, está em processo de transição física.

O Botafogo vem de derrota contra o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no último sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o 10º colocado, com quatro pontos conquistados.

Por conta da sequência ruim de resultados, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o treinador Luis Zubeldía está pressionado no cargo. Um novo tropeço diante do Botafogo pode colocar um ponto final na passagem do argentino no comando do São Paulo.

Para o duelo, Zubeldía terá que lidar com ausências de peso. Lucas (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) estão fora da partida contra o Botafogo. (Com Gazeta Esportiva)



