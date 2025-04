São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 13 de abril (13/04), em jogo válido pela 3ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Morumbis, em São Paulo (SP), às 17h30min. (horário de Brasília).

No meio de campo, Matheus Henrique também é desfalque certo. Afinal, o volante teve uma lesão diagnosticada no menisco do joelho direito. Ele se machucou na derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, no Equador, na última quarta-feira. Assim, passará por cirurgia e ficará fora de ação por cerca de 90 dias.

O defensor levou o cartão vermelho na derrota por 3 a 0 para o Inter, no último fim de semana, e terá que cumprir suspensão automática. No setor, o treinador pode optar pelo paraguaio Mateo Gamarra e o argentino Lucas Villalba, além dos jovens Bruno Alves e Janderson. A dupla passou a integrar o elenco profissional, apesar de ainda cumprir compromissos no time sub-20.

O técnico Leonardo Jardim terá que fazer mudanças forçadas no time titular do Cruzeiro que enfrenta o São Paulo. Duas ausências são certas para a partida: o zagueiro Jonathan Jesus e o volante Matheus Henrique.

Sem o jogador, o jovem Murilo Rhikman passou a integrar os treinos do time principal do Cruzeiro. Dessa maneira, aumentam as opções do treinador para o meio de campo.

No ataque, Jardim tem como opções Dudu, Gabigol, Lautaro Díaz, Kaio Jorge, Wanderson, Marquinhos e Bolasie. Dependendo do esquema que mandar a campo, poderá entrar com dois ou três homens no setor. (Com Jogada10)



São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Cruzeiro

Domingo, 13 de abril (13/04), às 17h30min (horário de Brasília).