Grêmio x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 13 de abril (13/04), em jogo válido pela 3ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 17h30min. (horário de Brasília).

Grêmio x Flamengo: como chegam os times

O Flamengo terá uma dura missão de bater o time gaúcho em Porto Alegre, algo que não acontece desde 2023. No retrospecto geral do confronto contra o Grêmio, o Flamengo leva pequena vantagem. Em 124 jogos, o Rubro-Negro venceu 43 vezes, contra 42 triunfos do adversário gaúcho. Além disso, em 39 ocasiões o confronto acabou empatado.

Entretanto, as duas últimas vezes em que o Flamengo visitou a equipe tricolor no Rio Grande do Sul, o placar foi desfavorável. A última vez em que o Fla venceu o Tricolor em Porto Alegre foi em 2023. À ocasião, os cariocas bateram os donos da casa por 2 a 0, em jogo pela Copa do Brasil, com gols de Thiago Maia e Gabigol.

Além disso, nas últimas 10 vezes em que visitou o Grêmio, o Flamengo venceu quatro, empatou três e perdeu outras três. Nos dois últimos duelos, inclusive, foram dois resultados favoráveis aos mandantes. Logo, as vitórias de 2023 e 2024 ajudaram a melhorar o aproveitamento dos gaúchos. (Com Jogada10)