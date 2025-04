Fluminense x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense e Santos se enfrentam hoje, domingo, 13 de abril (13/04), em jogo válido pela 3ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min. (horário de Brasília).

Fluminense x Santos: como chegam os times

Do lado do Fluminense, Thiago Silva, Arias e Martinelli, que sequer foram a campo contra o San José, em jogo pela Sul-Americana, voltam ao time. Cano, autor de dois gols mesmo saindo do banco de reservas, também volta aos titulares. Já Bernal, Thiago Santos, Keno e Serna, que foram bem no duelo com os bolivianos, podem brigar por vagas.

Enquanto o Flu chega em décimo, com três pontos em duas rodadas, o Santos é o 16º, com apenas um. O Peixe vem de empate por 2 a 2 com o Bahia em plena Vila Belmiro. O Tricolor, por sua vez, após derrota para o Fortaleza, que derrubou Mano Menezes, venceu o Red Bull Bragantino (2 a 1) na estreia de Renato Gaúcho, na segunda rodada. (Com Jogada10)



Fluminense x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Prime Video: serviço de streaming



Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Santos

Domingo, 13 de abril (13/04), às 19h30min (horário de Brasília).