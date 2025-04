Vasco x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Vasco vai enfrentar o Sport hoje, 12, pelo Brasileirão. / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Sport se enfrentam hoje, sábado, 12 de abril (12/04), em jogo válido pela 3ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco x Sport: como chegam os times A vitória contra o Puerto Cabello (VEN), na terça-feira (8), não evitou que a torcida do Vasco xingasse o técnico Fábio Carille. Com isso, ele chega pressionado para mais um duelo diante o torcedor, em São Januário. O Cruz-Maltino vem com três pontos no Brasileirão, sendo o 11º colocado, com três pontos. Eles vieram na vitória sobre o Santos, também no Caldeirão, pela abertura do torneio. Depois, porém, com um time misto, o Vasco sucumbiu perante o Corinthians, na Neo Química Arena, conhecendo sua primeira derrota no Brasileirão. Seguindo o planejamento após a eliminação no Carioca, Carille deverá utilizar novamente o time titular, repetindo a escalação que levou a campo contra o Puerto Cabello. Sem novos desfalques, o técnico pode manter a equipe que venceu os venezuelanos por 1 a 0. Adson, que ficou fora na terça, deve retornar aos relacionados. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Sport tem desfalques para visitar o Vasco. O problema principal é na lateral esquerda, já que Dalbert e Igor Cariús estão machucados. Chico, que é zagueiro, deve atuar improvisado no setor. Lucas Cunha, então, ganha oportunidade na zaga, fazendo dupla com João Silva.