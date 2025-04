Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Palmeiras x Corinthians: como chegam os times

O Palmeiras vem de vitória pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Verdão bateu o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0, com gol de Richard Ríos, no Allianz Parque. Desta maneira, o time de Abel Ferreira manteve o 100% de aproveitamento na competição internacional, liderando o Grupo G.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras somou quatro pontos nas duas primeiras rodadas. Na estreia, em casa, empatou contra o Botafogo e, no último final de semana, bateu o Sport na Ilha do Retiro. Desta forma, os palestrinos aparecem na sétima posição do torneio nacional.

O Corinthians, por sua vez, buscou um importante empate fora de casa contra o América de Cali, da Colômbia. Ainda sem vencer na Copa Sul-Americana, o atual campeão paulista é o terceiro do Grupo C, com apenas um ponto somado nas duas primeiras partidas.