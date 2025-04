Juventude x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Juventude e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 12 de abril (12/04), em jogo válido pela 3ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 16 horas. (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Juventude x Ceará: como chegam os times

Após vencer o Vitória na primeira rodada e ser derrotado pelo Botafogo na partida seguinte, o time do interior gaúcho visa superar o Ceará dentro do Alfredo Jaconi para largar bem na atual edição da Série A. Comandado por Fábio Matias, o Juventude tem dúvidas na escalação para o jogo. No gol, Marcão pode ceder lugar para Gustavo, recuperado de lesão, enquanto no ataque a grande incógnita fica por conta de Ênio, que retorna após suspeita de manipulação pelo cartão amarelo recebido contra o Vitória. Caso o camisa 97 não seja escalado, Petterson deve ser mantido na onzena



Visitante neste sábado, o Ceará almeja manter sua boa campanha até então na competição nacional. Ciente da dificuldade de encarar o time gaúcho em Caxias do Sul, o Alvinegro tem como objetivo principal neutralizar o adversário para aproveitar os detalhes ao seu favor, conforme relatou o zagueiro Willian Machado.

No entanto, para pontuar novamente na Série, o Vovô vai precisar superar desfalques importantes: Matheus Bahia, Nicolas e Mugni. O trio é baixa por lesão e não viajou com o restante do elenco. Em contrapartida, Léo Condé conta com o retorno de Ramon Menezes. O defensor, que havia se lesionado em jogo contra o Confiança, está recuperado e volta a integrar o plantel. (Com João Pedro Oliveira)