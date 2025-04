Bragantino x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A entre Bragantino e Botafogo é neste sábado, 12, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bragantino e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 12 de abril (12/04), em jogo válido pela 3ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 16 horas. (horário de Brasília).

Bragantino x Botafogo: como chegam os times

O Red Bull Bragantino já não aparece, nas previsões, como aquela equipe incômoda os grandes e pode complicar a vida dos favoritos a qualquer momento. O time, em 2024, se salvou do rebaixamento e não conseguiu vaga para as competições europeias pelo Brasileirão.

Sobre a equipe que vai a campo, o volante Fabinho sofreu um estiramento na coxa esquerda. Ele, então, desfalca o Massa Bruta. Para piorar, o técnico Fernando Seabra ainda tem alguns nomes no departamento médico, como Mendes, Sant’Anna e Fernando.

O Mais Tradicional não perde no Campeonato Brasileiro desde agosto de 2024. São, assim, 18 partidas de invencibilidade, desde a época do técnico Artur Jorge. É, aliás, a maior sequência positiva do Glorioso na era dos pontos. Uma marca respeitável para os comandos de Renato Paiva defenderem em Bragança Paulista.