Internacional x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O Internacional vai enfrentar o Atlético Nacional hoje, 10, pela Libertadores. / Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Internacional e Atlético Nacional se enfrentam hoje, quinta-feira, 10 de abril (10/04), em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Internacional x Atlético Nacional: como chegam os times O Inter segue invicto na temporada depois de 15 partidas, com dez vitórias e cinco empates. Em seu último compromisso, os gaúchos foram predominantes ao Cruzeiro e venceram por 3 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileiro. Já em sua estreia pela Libertadores, empatou em 1 a 1 com o Bahia, na Fonte Nova. Assim, ocupa a segunda colocação, com apenas um ponto. Em um primeiro momento, Carbonero tornou-se dúvida por ausência em um dos treinamentos de preparação. Apesar disso, o colombiano esteve presente na última atividade. Ou seja, uma suposta preocupação com o camisa 7 não deve se estender. Desta forma, o técnico Roger Machado provavelmente terá condições de cumprir seu planejamento de repetir o time titular que escalou no embate contra o Cruzeiro. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Atlético Nacional também vive momento positivo. Isso porque se encontra na terceira colocação no Campeonato Colombiano. Inclusive, conquistou um triunfo em seu último jogo no torneio.