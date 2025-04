Fluminense x GV San José: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Fluminense e GV San José se enfrentam hoje, quinta-feira, 10 de abril (10/04), em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

O time brasileiro soma três pontos, dois a mais do que os bolivianos e o Unión Española, do Chile, que empataram por 1 a 1 na primeira rodada.

Para este duelo o Fluminense não poderá contar com o lateral direito Guga, vetado com lesão na coxa esquerda. Assim, Samuel Xavier vai assumir o posto. O treinador pode preservar alguns atletas de olho no duelo de domingo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Pelo lado do San José, o técnico Dalcio Giovagnoli vai manter a base que atuou na rodada passada. No último domingo o time venceu o Independiente Petrolero por 2 a 0, pelo Campeonato Boliviano, onde é o líder com seis pontos ganhos. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x GV San José: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

Paramount+: serviço de streaming



Sul-Americana: dia e horário do jogo Fluminense x GV San José

Quinta-feira, 10 de abril (10/04), às 21h30min (horário de Brasília).