Defensa y Justicia x Vitória: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Defensa y Justicia e Vitória se enfrentam hoje, quinta-feira, 10 de abril (10/04), em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Buenos Aires, na Argentina, às 19 horas (horário de Brasília).

Defensa y Justicia x Vitória: como chegam os times

O time argentino chega para o confronto com três derrotas nos últimos quatro duelos. Entre elas, está o revés para o Boca Juniors por 4 a 0 e, no último domingo (6), perdeu para o Argentino Juniors por 4 a 1. Agora, precisa aproveitar o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias. Na primeira rodada da Sula, empatoy em 0 a 0 com o Cerro Largo fora de casa.

Para o duelo contra o time brasileiro, o técnico Pablo de Muner deve utilizar novamente o atacante Osorio no time titular. O jogador não participou da estreia no torneio continental, mas se saiu bem ao marcar o único gol da equipe na derrota pelo Campeonato Argentino.

O Rubro-Negro baiano também não vive grande fase, afinal, está há cinco jogos sem vencer. No último confronto, contra o Flamengo, perdeu no Barradão por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Na estreia da Sula, aliás, buscou empate contra o Universidad Católica também em casa.