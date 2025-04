Colo-Colo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Colo-Colo e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 10 de abril (10/04), em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, às 21 horas (horário de Brasília).

Colo-Colo x Fortaleza: como chegam os times

Até pelo contexto recente, de briga no tribunal por conta do centroavante argentino Lucero, que trocou o Cacique pelo Tricolor no início de 2023, em uma transação envolta em polêmica, a tendência é de que o clube cearense encontre um ambiente hostil em Santiago, de rivalidade e provocação. O atual camisa 9 do Leão, visto como “traidor” por parte dos torcedores do Colo-Colo, também não deve viver um clima amigável em terras chilenas.



Em paralelo aos bastidores aquecidos, o jogo em si também representa bastante para as pretensões dos dois clubes na Libertadores. Inevitavelmente, trata-se de um confronto direto pelo G-2 do Grupo E, zona que garante classificação às oitavas de final da competição. Com a derrota na estreia, o Fortaleza ocupa a lanterna da chave, enquanto o Colo-Colo tem um ponto somado. (Com Mateus Moura)

Colo-Colo x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

ESPN: canal de TV fechada

Disney+: serviço de streaming



Libertadores: dia e horário do jogo Colo-Colo x Fortaleza

Quinta-feira, 10 de abril (10/04), às 21 horas (horário de Brasília).