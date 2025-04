Atlético-MG x Deportes Iquique: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Atlético-MG x Deportes Iquique: como chegam os times

Uma das dúvidas do técnico Cuca está no ataque. Afinal, Júnior Santos, que costuma ser opção no banco, sente dores musculares e pode não entrar na relação. Mas desfalque certo é o de Igor Gomes, também com dores musculares e vetado pelo DM.

Em relação ao time titular, a principal dúvida é se Cuca começará com Rubens ou dará nocva chance a Gabriel Menino, que foi mal no empate com o São Paulo pelo Brasileirão. Durante o jogo, ele deu lugar a Rubens, que teve desempenho superior.

O Iquique que estará em campo é uma incógnita. Afinal, o técnico Miguel Ramírez foi demitido após uma sequência de resultados ruins no Campeonato Chileno e na Sul-Americana. Para se ter ideia, o time é o lanterna do campeonato nacional, com apenas um ponto em seis rodadas, e também perdeu em casa para o Caracas, ocupando a última posição no grupo da Sula.