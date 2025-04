Sorteio da Copa do Brasil 2025: como assistir ao vivo, horário e mais

Nesta quarta-feira, 9 de abril, às 15h, a CBF define os duelos da 3ª fase da Copa do Brasil 2025, com 32 times e transmissão ao vivo pela CBF

Nesta etapa, 32 equipes disputarão 16 confrontos em partidas de ida e volta, programadas para os dias 30 de abril e 21 de maio. As equipes foram divididas em dois potes, conforme o Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará nesta quarta-feira, 9 de abril, às 15 horas (horário de Brasília), o sorteio que definirá os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2025 . O evento ocorrerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e será transmitido ao vivo pela CBF TV.

Veja quais equipes conhecerão seus adversários na terceira fase da Copa do Brasil e como está a distribuição dos potes:

O Pote 1 reúne os 16 times mais bem colocados no ranking, enquanto o Pote 2 é composto pelas demais equipes classificadas.

As equipes que avançarem às oitavas de final garantirão uma premiação adicional de R$ 3.638.250.

Copa do Brasil 2025: como funciona o sorteio



O sorteio desta fase é especialmente aguardado, pois marca a entrada dos clubes que disputaram a Copa Libertadores, além dos campeões da Série B, Copa Verde e Copa do Nordeste (cuja vaga foi herdada pelo vice-campeão).

Essas equipes se juntam aos times que avançaram das fases iniciais, elevando o nível de competitividade da competição.

A Copa do Brasil é reconhecida por seu formato democrático, que permite confrontos entre clubes de diferentes divisões e regiões do país, promovendo surpresas e jogos históricos. Esse modelo consolida o torneio como um dos mais emocionantes do calendário nacional.