Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Palmeiras x Cerro Porteño: como chegam os times

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vem de duas vitórias seguidas, sendo uma na estreia do torneio continental, o 3 a 2 sobre o Sporting Cristal, no Peru, e uma por 2 a 1 diante do Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto do outro lado, o time paraguaio, em seu último compromisso pelo campeonato nacional, perdeu por 1 a 0 do Libertad. Já na estreia na Libertadores, o Cerro conquistou uma vitória, por 4 a 2, de virada, sobre o Bolívar, em casa.

Cerro Porteño e Palmeiras têm três pontos e ocupam o primeiro e segundo lugar, respectivamente no Grupo G. Sendo assim, o duelo é uma disputa direta pela liderança da chave. (Com Gazeta Esportiva)