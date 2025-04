Nacional x Bahia: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Nacional e Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira, 9 de abril (9/04), em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, às 19 horas (horário de Brasília).

Nacional x Bahia: como chegam os times

Após um começo claudicante no Apertura do Uruguai e a dura derrota por 3 a 0, sofrida diante do Atlético Nacional, o Bolso mudou seu comando técnico. Desse modo, Martín Lasarte foi sacado para a chegada de Pablo Peirano, nome de 49 anos que estava no Independiente Santa Fe-COL.

Fato é que, logo depois da mudança, o Trico chega com o melhor resultado de prévia entre os adversários de clubes brasileiros na Liberta. Em visita ao Cerro Largo, o Nacional aplicou uma sonora goleada por 4 a 0. Com direito, aliás, a dois gols de Otero, ex-Atlético-MG, Corinthians e Santos.

O Esquadrão, com uma sequência de três empates consecutivos, procura o equilíbrio entre o bom volume ofensivo e os problemas para contenção na sua retaguarda. Nesse sentido, são quatro tentos feitos nos últimos três jogos e outros quatro sofridos.