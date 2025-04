Cruzeiro x Mushuc Runa: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cruzeiro x Mushuc Runa: como chegam os times

Tentando deixar de lado os erros de arbitragem na derrota para o Internacional pelo Brasileiro e a estreia ruim contra o Union Santa Fe na Sul-Americana, o Cruzeiro encerrou na tarde de terça-feira a sua preparação para o jogo contra o Mushuc Runa. O certo é o retorno de Matheus Pereira ao meio de campo, na vaga de Wanderson. O principal jogador da equipe não esteve em campo contra o Colorado, pois acompanhou o nascimento de sua filha.

O nome mais conhecido do Mushuc Runa, time da cidade de Ambato é seu treinador: Ever Hugo Almeida. Como jogador, defendeu por uma década o Olimpia, sendo campeão da Libertadores e do Mundial em 1979 e bicampeão da Libertadores (1990). Como treinador, comandou o Equador e o Olimpia em 2013 (eliminado pelo Atlético Mineiro, que seria o campeão). O treinador está bem animado com um bom resultado.

Ele está priorizando a Sul-Americana, a ponto de ter poupado todos os titulares na rodada passada do Campeonato Equatoriano (empate com o Universitário em 1 a 1). Assim, descansou todos os titulares. Como não tem lesionados ou suspensos, ele repetirá a equipe que venceu o Palestino na primeira rodada do Grupo E, com destaque para os defensor Haquín (da seleção boliviana) e atacante Simisterra. (Com Jogada10)