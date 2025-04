Vasco x Puerto Cabello: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Vasco e Puerto Cabello se enfrentam hoje, terça-feira, 8 de abril (8/04), em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

Vasco x Puerto Cabello: como chegam os times

O técnico Fábio Carille está pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado negativo apagou a boa imagem deixada no triunfo sobre o Santos, na estreia do torneio nacional.

A desconfiança da torcida começou com o empate na estreia vascaína na Copa Sul-Americana. O time chegou a estar vencendo por dois gols de diferença diante do Melgar, no Peru, mas cedeu o empate por 3 a 3. A fragilidade defensiva da equipe virou uma grande preocupação com os sete gols sofridos nos últimos três jogos.

Para encarar o Puerto Cabello, Carille vai escalar sua força máxima em busca da importante vitória em casa. Após a primeira rodada do Grupo G, todas as equipes da chave estão empatadas, com um ponto.