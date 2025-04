Grêmio x Atlético Grau: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O Grêmio vai enfrentar o Atlético Grau hoje, 8, pela Sul-Americana. / Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio e Atlético Grau se enfrentam hoje, terça-feira, 8 de abril (8/04), em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.