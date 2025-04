América de Cali x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta) e na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



América de Cali x Corinthians: como chegam os times

Os dois clubes tiveram inícios opostos na Sul-Americana. O Corinthians começou com um tropeço em casa e perdeu para o Huracán, da Argentina, por 2 a 1. Já o América de Cali estreou com o pé direito e venceu o Racing, em solo uruguaio, por 3 a 1.

Com o resultado na primeira rodada, assim, o Timão precisará ir atrás dos três pontos na Colômbia para se manter na briga pela classificação direta às oitavas de final. Na Sul-Americana, somente o primeiro colocado do grupo vai direto ao mata-mata, enquanto o segundo disputa um playoff contra um dos terceiros colocados vindos da Libertadores.

A situação do Grupo C, neste momento, é a seguinte: o América de Cali lidera, com três pontos. O Huracán, com a mesma pontuação, é o vice-líder. Já o Corinthians, sem pontos, é o terceiro, enquanto o Racing, também zerado, amarga a lanterna da chave. (Com Gazeta Esportiva)