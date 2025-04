Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Vitória x Flamengo: como chegam os times

O Vitória não foi bem na primeira rodada do Brasileirão. O Juventude fez valer o fator casa e não deu chances para o Leão, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A equipe gaúcha jogou com autoridade e venceu por 2 a 0, com gols do atacante Gabriel Taliari. Pela Sul-Americana, o time de Salvador teve um jogador a mais por boa parte do tempo, mas saiu com o empate e sob vaias do Barradão. A equipe de Thiago Carpini busca recuperação e reecontro com as vitórias.

Para o duelo deste domingo, Renato Kayzer é desfalque certo para a equipe baiana. O atacante, afinal, chegou ao clube se recuperando de um estiramento na posterior da coxa, lesão sofrida na decisão do Campeonato Cearense. Assim, ainda não poderá realizar a sua estreia.

Por outro lado, o Flamengo começou a sua jornada no Brasileirão, em busca do eneacampeonato, com empate. No Maracanã, ficou no 1 a 1 com o Internacional. Com gol de Bruno Henrique, o Colorado saiu na frente. O Rubro-Negro deixou tudo igual com Léo Pereira, em jogada que começou com escanteio. Pela estreia na Libertadores, a equipe de Filipe Luís fez uma partida bem aquém do esperado, mas o alívio aconteceu somente com Juninho no segundo tempo.