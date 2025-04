Sport x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 6 de abril (6/04), em jogo válido pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 18h30min. (horário de Brasília).

Sport x Palmeiras: como chegam os times

Depois de conquistar o título estadual nos pênaltis contra o Retrô, o Leão tem foco no total no Campeonato Brasileiro. Para o primeiro jogo dentro de casa, Pepa não poderá contar com Dalbert. O atacante Gonçalo Paciência ainda é dúvida. O Sport terá o retorno confirmado de Ortíz, Igor Cariús e Atencío.

O Verdão encerrou uma sequência de três jogos sem vitória em sua estreia na Libertadores. Agora, a busca é pelo primeiro triunfo no Brasileirão. Com as ausências de Mayke e Marcos Rocha, a tendência é que Abel Ferreira repita o esquema com três zagueiros que começou a partida em Lima. Para a partida no Recife, o Alviverde pode ter o retorno de Raphael Veiga, Maurício e Aníbal Moreno. (Com Jogada10)



Sport x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Record: canal de TV aberta

CazéTV: canal do Youtube

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo Sport x Palmeiras

Domingo, 6 de abril (6/04), às 18h30min (horário de Brasília).