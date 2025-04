Mirassol x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Mirassol e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 6 de abril (6/04), em jogo válido pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Maião, em Mirassol (SP), às 18h30min. (horário de Brasília).

Mirassol x Fortaleza: como chegam os times

Estreante na Série A do Brasileirão, o Mirassol iniciou o campeonato sendo superado por 2 a 1, pelo Cruzeiro, no Mineirão. Com o revés, o time paulista vivencia sua pior sequência dos últimos sete anos e não vence há mais de dois meses. A última vitória do Leão Caipira ocorreu ainda na primeira fase do Paulistão, contra o Velo Clube, no dia 5 de fevereiro. Desde então, a equipe sofreu sete derrotas e um empate.

Agora, jogando em casa contra o Fortaleza, além do apoio da torcida, a equipe paulista contará com retornos importantes ao plantel, como o dos atacantes Leo Gamalho, Cristian e Rafa Silva. Por outro lado, o Mirassol terá cinco desfalques: o atacante Negueba, os meias Matheus Bianqui, Roni e Zé Vitor, além do zagueiro David Braz.

Após a taxativa derrota de 3 a 0 para o Racing, na estreia da Libertadores, e o tumultuado extracampo na cúpula do clube, o Fortaleza se concentra em voltar para casa com um placar vencedor, a fim de amenizar o clima de instabilidade e a desconfiança por parte da torcida.