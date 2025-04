Internacional x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Cruzeiro é neste domingo, 6, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 6 de abril (6/04), em jogo válido pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília).

Internacional x Cruzeiro: como chegam os times

Os donos da casa vêm de dois empates consecutivos fora de casa, pela Série A e Libertadores, e tentam a primeira vitória para manter o bom momento.



Já o Cruzeiro tenta acabar com a sua irregularidade. Os mineiros estrearam bem na Série A, mas acabaram derrotados na Sul-Americana, no meio de semana. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Cruzeiro

Domingo, 6 de abril (6/04), às 18h30min (horário de Brasília).