Fluminense x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense e Bragantino se enfrentam hoje, domingo, 6 de abril (6/04), em jogo válido pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas. (horário de Brasília).

Fluminense x Bragantino: como chegam os times

Em sua estreia, Renato Gaúcho não poderá contar com Riquelme, que teve uma entorse grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Isaque, por sua vez, teve um problema semelhante, só que no joelho direito. Otávio tem uma lesão no tendão de Aquiles direito e será submetido a tratamento cirúrgico. Nesse sentido, Gabriel Fuentes teve lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda, enquanto o goleiro Marcelo Pitaluga se recupera de um problema em um dos dedos.

Pelo Bragantino, os laterais Nathan Mendes (articulação do joelho esquerdo) e Agustin Sant’Anna (lesão muscular na coxa direita) seguem no Departamento Médico. Apesar de eles já realizarem trabalhos em campo, ainda não há uma previsão de quando estarão à disposição da equipe. Além disso, o atacante Fernando (tendinite patelar no joelho esquerdo) continua em tratamento e também desfalca o Massa Bruta no domingo (6). (Com Jogada10)



Fluminense x Bragantino: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Globo: canal de TV aberta

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Bragantino

Domingo, 6 de abril (6/04), às 16 horas (horário de Brasília).