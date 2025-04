Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 6 de abril (6/04), em jogo válido pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas. (horário de Brasília).

Atlético-MG x São Paulo: como chegam os times

Visitante, o São Paulo chega animado após a vitória por 1 a 0 sobre o Talleres pela estreia na Libertadores. Com o triunfo, Zubeldía "respirou" no comando do Tricolor Paulista, visto que, no empate sem gols contra o Sport, o comandante saiu sob vaias de parte dos torcedores presentes no Morumbis. A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.



Por sua vez, o Atlético-MG, campeão mineiro, não vence há três jogos. Em sua estreia no Campeonato Brasileiro, o Galo foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio, no Rio Grande do Sul. Agora, no meio de semana, o time comandado por Cuca empatou em 0 a 0 com o Cienciano, na estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em Cusco, no Peru. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Globo: canal de TV aberta

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x São Paulo

Domingo, 6 de abril (6/04), às 16 horas (horário de Brasília).