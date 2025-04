Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Vasco: como chegam os times

Os dois times tiveram inícios diferentes na Série A de 2025. O Timão empatou com o Bahia na rodada de estreia e ocupa a oitava posição na tabela, com um ponto. Do outro lado, o Vasco venceu o Santos de virada em São Januário e está na terceira colocação, com três pontos.



Ambos os clubes, entretanto, vêm de resultados ruins no meio de semana pela Copa Sul-Americana. O Alvinegro foi superado pelo Huracán, da Argentina, na Neo Química Arena, por 2 a 1, enquanto o Vasco visitou o Melgar e cedeu o empate em 3 a 3 ao adversário peruano. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Prime Video: serviço de streaming



Brasileirão: dia e horário do jogo Corinthians x Vasco

Sábado, 5 de abril (5/04), às 18h30min (horário de Brasília).