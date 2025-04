Sporting Cristal x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta-feira, 3 de abril (3/04), em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no Estádio Nacional do Peru, em Lima, no Peru, às 19 horas (horário de Brasília).

Sporting Cristal x Palmeiras: como chegam os times

Buscando sua quarta taça de Libertadores, o Palmeiras estreia na competição pressionado pelo momento recente que vive. A equipe comandada por Abel Ferreira vem de um vice no Campeonato Paulista para o Corinthians e de um empate sem gols contra o Botafogo, pelo primeira rodada do Campeonato Brasileiro.



Para este compromisso, o técnico Abel Ferreira tem a expectativa de ter os retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do meio-campista Mauricio, que se recuperaram de lesões e têm treinado com o restante do elenco. Por outro lado, Bruno Rodrigues, Paulinho e Marcos Rocha seguem como baixas.

Raphael Veiga também desfalca o Palmeiras na primeira rodada da competição internacional. O meio-campista não viajou com a delegação ao Peru devido a dores nas costas. Ele vinha sentindo a região desde a partida do último domingo, contra o Botafogo e Departamento Médico do Verdão concluiu que a viagem poderia agravar seu problema físico. (Com Gazeta Esportiva)