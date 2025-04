Deportivo Táchira x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Deportivo Táchira x Flamengo: como chegam os times

O Flamengo embarcou para a Venezuela na quarta-feira com vários desfalques. Além de Pedro e Viña, que seguem em transição após cirurgias na temporada passada, Filipe Luís não terá Arrascaeta e Danilo, com lesões musculares. O Rubro-Negro também não contará com Wesley, Plata e Gerson, que serão poupados por desgaste físico.

Com exceção de Wesley, nenhum dos outros esteve entre os titulares contra o Inter. Assim, Varela, na lateral direita, deve ser a única alteração na equipe.

O Deportivo Táchira, azarão no confronto com o poderoso Flamengo, faz boa campanha no Campeonato Venezuelano e é o vice-líder do torneio. (Com Gazeta Esportiva)