Vitória x Universidad Católica: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming).

Vitória x Universidad Católica: como chegam os times

É bem verdade que o revés na final do Baiano e na estreia do Brasileirão trouxeram questionamentos ao time dirigido por Thiago Carpini. Contudo, a tendência é que a base do time titular usado recentemente se mantenha para o compromisso de estreia da Sula.

Diferente do calendário brasileiro, o Trencito Azul tem número de jogos bem inferior ao Vitória no ano de 2025. Porém, mesmo assim, vale destacar o aproveitamento de apenas duas vitórias em sete compromissos do Campeonato Equatoriano. Por isso, ele ocupa somente a quinta posição da liga nacional, com nove pontos, sete atrás do atual ponteiro (Barcelona de Guayaquil). (Com Jogada10)

Vitória x Universidad Católica: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

Paramount+: serviço de streaming



Sul-Americana: dia e horário do jogo Vitória x Universidad Católica

Quarta-feira, 2 de abril (2/04), às 21h30min (horário de Brasília).