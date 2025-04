Universidad de Chile x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Universidad de Chile e Botafogo se enfrentam hoje, quarta-feira, 2 de abril (2/04), em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no estádio Nacional Julio Martínez Pradanos, em Santiago, no Chile, às 21h30min (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Universidad de Chile x Botafogo: como chegam os times

Atual campeão do maior torneio do continente, o Botafogo chega motivado para a partida. Os alvinegros tiveram boa atuação no empate com o Palmeiras, na estreia pelo Campeonato Brasileiro. Já a Universidad de Chile volta à principal competição sul-americana da temporada. O time da casa vai em busca da vitória para iniciar bem e ter chance de avançar às oitavas de final.



O técnico Renato Paiva sabe que terá os desfalques do zagueiro Bastos e do meia Savarino. Ambos ficaram no Rio de Janeiro, se recuperando de problemas físicos.

A tendência é que Santi Rodríguez ocupe a vaga de Savarino. Já Jair segue formando dupla com Alexander Barboza.