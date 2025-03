Fortaleza x CRB: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), ESPN (canal de TV fechada), Disney+ (serviço de streaming) e Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x CRB: como chegam os times

O Tricolor já está garantido nas quartas de final do torneio regional, com nove pontos, atualmente na terceira posição. O líder Vitória não pode mais ser alcançado pelos cearenses, mas o segundo lugar ainda é almejado.

Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA



Para isso, os comandados de Vojvoda terão de ganhar dos alagoanos e torcer por derrota do Sport contra o vice-lanterna Altos-PI, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Já o Galo da Pajuçara, para ir ao mata-mata, terá de ganhar no Gigante da Boa Vista e torcer por entre entre Ferroviário e Altos-PI. (Com Afonso Ribeiro)