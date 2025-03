Eliminatórias da Copa do Mundo: quais são os próximos jogos?

Restam quatro jogos para a seleção brasileira concluir sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Na 14ª rodada, a equipe enfrentou a Argentina no Superclássico das Américas e foi goleada por 4 a 1.

O único gol brasileiro foi marcado por Matheus Cunha, enquanto Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Simeone balançaram as redes para os mandantes. Com a vitória, a Argentina se tornou a primeira equipe da América do Sul a garantir vaga na Copa de 2026.