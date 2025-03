Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia x Ceará: como chegam os times

No confronto, o Vovô almeja a vitória para carimbar sua classificação para a fase mata-mata do torneio. Atualmente, a equipe de Porangabuçu ocupa a terceira colocação, com dez pontos somados. Em sua campanha, disputou cinco duelos e venceu três, além de perder um e empatar outro.

O Bahia, por sua vez, tem os mesmos dez pontos e lidera o Grupo B do certame regional. Invicto, o Esquadrão de Aço acumula três vitóriase um empate na atual edição da Lampions League. Além do duelo contra o time cearense, o Tricolor ainda tem outro jogo atrasado diante do Confiança. (Com João Pedro Oliveira)