Matheus Cunha vê Seleção Brasileira no mesmo patamar da argentina

Atacante do Wolverhampton, da Inglaterra, afirma que talentos brasileiros equilibram momento mais consolidado da arquirrival como equipe / Crédito: Jogada 10

Atual campeã da Copa América e da Copa do Mundo, a seleção argentina vive um dos melhores momentos de sua história. Em contrapartida a brasileira não vence um torneio desde a Copa América de 2019 e coleciona decepções e até vexames em Copas do Mundo desde a conquista do pentacampeonato, em 2002. Por fim, não vence os ‘hermanos’ há seis anos. Ainda assim, neste domingo (23), o atacante Matheus Cunha disse que não vê os arquirrivais dos brasileiros, adversários da próxima terça-feira (25), pelas Eliminatórias para a Copa de 2026, em um patamar acima da seleção canarinha. “Reconheço e tenho o maior respeito pelo momento deles. Joguei com o De Paul e enfrento argentinos a cada fim de semana na Inglaterra. Mas sinceramente não considero acima de nós. Eles tem todo mérito por tudo que vem conseguindo, mas por capacidade individual, temos um nível tão alto quanto o deles. O momento de confiança pode até ser um diferencial no pré-jogo, mas dentro de campo são 11 contra 11 e vamos fazer o possível para sair com a vitória”, disse o jogador do Wolverhampton em entrevista coletiva neste domingo (23), em Brasília.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os embates contra argentinos, aliás, fazem parte da história de Matheus na Seleção Brasileira. De acordo com o atacante, desde as categorias de base ele jamais perdeu para os arquirrivais. Além disso, admitiu que guarda com carinho alguns desses confrontos.

“Tenho lembranças maravilhosas, nunca perdi para a Argentina e espero que continue assim. Na minha estreia por pouco não saímos vitoriosos (0 a 0 em Buenos Aires, em 2021). Depois teve um jogo que acabou não acontecendo (‘Jogo da Covid’, no Maracanã, no mesmo ano). E no pré-olpimpico esse jogo foi de extrema importância para mim (3 a 0 em fevereiro de 2020). Matheus fala sobre racismo A entrevista também abordou o tema sensível do racismo. Além dos inúmeros casos contra Vinícius Júnior na Espanha, episódios vem ocorrendo também na América do Sul. Ademais, uma fala profundamente infeliz do presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, que disse que a Libertadores sem o Brasil seria como o Tarzan sem a Chita, tensionou ainda mais o momento de luta contra o preconceito racial. “É um tema muito difícil de abordar porque existem questões qe vão além do jogador. Questão que o ser humano deve ter muito esclarecida para si. O respeito acima de todas as coisas é o principio da humanidade. Independente de etinia, tem que ter respeito. Apesar da infelicidade que o presidente da Conmebol usa nas palavras, pessoas que sofrem devem ser abraçadas e claramente compreendidas”, opinou.